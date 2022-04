Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: 24-Jähriger fällt Betrügern zum Opfer

Ludwigsburg (ots)

2.900 Euro ergaunerten bislang unbekannte Täter, indem sie am Donnerstag einem 24-Jährigen glaubhaft machten, er telefoniere mit einem Mitarbeiter seiner Bank. Der junge Mann hatte am Donnerstag gegen 12:00 Uhr zunächst eine SMS erhalten, die den Anschein machte, von seiner Bankfiliale zu stammen. Er wurde in der Nachricht aufgefordert, einem Link zu folgen und seine Anmeldedaten zu bestätigen. Kurz darauf erhielt der 24-Jährige einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters, der ihm mitteilte, dass sein Konto gehackt worden und es zu unerlaubten Abbuchungen gekommen sei. Um diese zu stoppen solle er eine TAN generieren und diese in seine Online-Banking-App eingeben. Da der junge Mann dieser Aufforderung nachkam, erfolgte eine Überweisung in Echtzeit auf ein Konto der Betrüger. Nach Beendigung des Gesprächs fiel der Betrug auf, nachdem der Geschädigte Kontakt zu seiner tatsächlichen Bankberaterin aufgenommen hatte.

