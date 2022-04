POL-LB: Sindelfingen: Unbekannte werfen Stein gegen Wintergartenverglasung

Ludwigsburg (ots) - Einen vierstelligen Bargeldbetrag erbeutete ein bislang unbekannter Täter, als er die Angestellte einer Bäckereifiliale in Steinenbronn am Donnerstagabend unter Vorhalt einer Pistole zur Herausgabe von Bargeld aufforderte. Der Unbekannte betrat gegen 18:10 Uhr den Verkaufsraum einer Bäckerei in der Stuttgarter Straße. Die bedrohte Angestellte verpackte die Geldscheine in eine rote Plastiktüte und ...

mehr