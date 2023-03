Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230303-1: Hund überrascht Einbrecher - Zeugensuche

Bedburg und Wesseling (ots)

Kriminalbeamte suchen Zeugen in zwei Fällen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei circa 180 bis 185 Zentimeter großen Männern. Die Unbekannten sollen am Donnerstagabend (3. März) versucht haben, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bedburg einzubrechen. Gegen 20.30 Uhr sei die Geschädigte (69) von einem Spaziergang mit ihrem Hund in das Haus an der Offenbachstraße zurückgekehrt. Im Hausflur habe ihr Hund angefangen zu bellen und zu knurren. Danach kamen der Seniorin zwei vermummte Männer entgegen, die mit gesenktem Kopf den Hausflur hinunterliefen. An ihrer Wohnungstür erkannte die 69-Jährige Hebelmarken. Zur Tatzeit sollen die Gesuchten schwarz gekleidet gewesen sein. Zudem haben sie laut Zeugenaussage Sturmhauben getragen.

Bei einem Einbruch in Wesseling habe eine weitere Geschädigte (64) nach ihrer Rückkehr vom Einkaufen bemerkt, dass die Tür ihres Hauses im Maarweg nur angelehnt war. Zudem erkannte die 64-Jährige Hebelspuren an der Tür. Nach derzeitigem Sachstand sollen bislang unbekannte Täter in das Haus eingebrochen sein und mehrere Zimmer durchsucht haben. Danach sollen sie das Haus durch ein Fenster verlassen haben. Laut ersten Ermittlungen erbeuteten die Unbekannten Bargeld und Schmuck.

In beiden Fällen sicherten Polizeibeamte die Spuren am Tatort und nahmen eine Strafanzeige auf.

Beamte des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen zu beiden Einbrüchen aufgenommen und suchen Zeugen, die Hinweise geben können. Diese nehmen die Ermittler telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (jus)

