Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230308-1: 6-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bergheim (ots)

Rettungskräfte bringen Verletzte in ein Krankenhaus

Am Dienstagnachmittag (7. März) ist eine Fußgängerin (6) bei einer Kollision mit einem Peugeot in Bergheim (Quadrath-Ichendorf) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus.

Laut ersten Ermittlungen soll die Fahrerin des Peugeot (28) gegen 16 Uhr auf der Straße "Im Rauland" in Fahrtrichtung Ahestraße gefahren sein. Aus bislang ungeklärtem Grund soll die 6-Jährige nach Zeugenangaben auf Höhe der Hausnummer 116 über die Straße gelaufen sein. Obwohl die 28-Jährige nach eigenen Angaben versucht haben soll, nach rechts auszuweichen, habe sie einen Zusammenstoß mit dem Mädchen nicht mehr verhindern können. Das Kind stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei die leichten Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und nahmen eine Unfallanzeige auf. Die Ermittlungen der Beamten des Verkehrskommissariats dauern an. (jus)

