Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Wohnungseinbrüche am Samstag in Kassel: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold und Bad Wilhelmshöhe: Am Samstagabend kam es im Kasseler Westen zu drei Wohnungseinbrüchen, die vermutlich auf das Konto ein und derselben Täter gehen. In zwei Fällen gelangten die Einbrecher in die Häuser und erbeuteten Schmuckstücke, im dritten Fall scheiterten sie jedoch an den abgeschlossenen Griffen einer Terrassen- und einer Balkontür. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die im Bereich der Tatorte, die in der Christbuchenstraße und im Moselweg liegen, Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Einer der drei Einbrüche ereignete sich am Samstag zwischen 17:15 und 21:15 Uhr in der Christbuchenstraße. Die Täter hatten mit einem Werkzeug die Scheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses zum Bersten gebracht und anschließend den innen liegenden Türgriff umgelegt. So waren sie schließlich in das Haus gelangt, wo sie nach Wertsachen suchten und Schmuck erbeuteten. Bei einem Haus im Moselweg gingen die Täter zwischen 18:30 und 19:30 Uhr auf die gleiche Weise vor, scheiterten aber sowohl bei der Terrassentür als auch bei der Balkontür an den abgeschlossenen Türgriffen. Zwischen 22:30 und 23:00 Uhr gelang den Unbekannten im Moselweg bei einem anderen Haus schließlich jedoch der Einbruch. Auch dort hatten sie die Scheibe der Terrassentür zum Bersten gebracht, die Tür anschließend geöffnet und im Haus Schmuck erbeutet.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am Samstagabend in der Christbuchenstraße oder dem Moselweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

