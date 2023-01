Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Pkw-Brand in Harleshausen: Derzeit keine Hinweise auf Brandstiftung

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen: In der Nacht zum heutigen Freitag kam es in der Rasenallee in Kassel gegen 2:30 Uhr zu einem Pkw-Brand auf einem Privatgrundstück. Der in einem Carport stehende Peugeot e-2008 war dabei in Vollbrand geraten und letztlich zerstört worden. Das Carport wurde ebenfalls beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf ca. 40.000 Euro. Die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Wie sie berichten, liegen ihnen derzeit keine Hinweise für eine vorsätzliche Brandstiftung vor, wohingegen ein technischer Defekt momentan nicht ausgeschlossen werden kann. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

