POL-KS: Zwei Trickdiebe lenken Verkäuferin in Schauenburger Discounter ab und brechen Kasse auf: Polizei bittet um Hinweise auf Täter

Kassel (ots)

Schauenburg-Hoof (Landkreis Kassel): Zwei Trickdiebe haben am gestrigen Donnerstagabend in einem Discounter in Schauenburg die Kassiererin abgelenkt und daraufhin eine Kasse aufgebrochen. Mit Bargeld ergriffen die beiden Unbekannten anschließend die Flucht. Die Kasseler Polizei bittet nun um Hinweise auf die beiden Täter.

Die beiden Männer hatten sich gestern Abend gegen 19:30 Uhr zunächst als vermeintliche Kunden in dem Discounter in der Straße "Pfingstweide" aufgehalten. Dann begannen sie jedoch im Verkaufsraum verschiedene Warenkartons lautstark aufzureißen, wobei es sich offenbar um ein bewusstes Ablenkungsmanöver handelte. Als die Kassiererin ihre Kasse verlassen musste, um nach dem störenden Treiben der beiden Männer zu sehen, nutzte einer von ihnen die Gelegenheit. Er brach gewaltsam die Kasse auf und entwendete Bargeld. Anschließend ergriffen beide Täter die Flucht.

Die beiden Trickdiebe werden wie folgt beschrieben:

1.) Männlich, ca. 1,80 Meter groß, schwarzer Vollbart; trug eine schwarze Wollmütze, eine schwarze Steppjacke und eine grüne Hose

2.) Männlich, ca. 1,70 Meter groß, schwarze schulterlange Haare, schmale Figur; trug eine schwarze Mütze, eine dunkle Jacke und Boots

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

