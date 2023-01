POL-KS: Folgemeldung: Vermisster 35-Jähriger aus Habichtswald wieder da

Kassel (ots) - Schauenburg-Hoof (Landkreis Kassel): Zwei Trickdiebe haben am gestrigen Donnerstagabend in einem Discounter in Schauenburg die Kassiererin abgelenkt und daraufhin eine Kasse aufgebrochen. Mit Bargeld ergriffen die beiden Unbekannten anschließend die Flucht. Die Kasseler Polizei bittet nun um Hinweise ...

