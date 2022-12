Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Senior bei Sturz vom Fahrrad verletzt

Zeugen gesucht

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am vergangenen Samstagmorgen (03. Dezember) befuhr ein 87-Jähriger gegen 11 Uhr mit seinem Fahrrad den Einmündungsbereich Am Weidchen/Ackerstraße und wartete dort, da er ein Fahrzeug, welches aus Richtung Am Weidchen kam, vorbeifahren lassen wollte. Der Wagen fuhr um den Senior herum und bog nach links in die Ackerstraße ab. In diesem Moment kam der Radfahrer zu Fall und zog sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der PKW, der weiß gewesen sein soll, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zur Klärung des Unfallgeschehens sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Hinweise können Sie alternativ auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell