Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230308-3: Falsche Handwerker stehlen Geld von Senior

Kerpen (ots)

Die Tür bleibt zu! Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

Am Dienstagnachmittag (7. März) hat sich in Kerpen-Sindorf ein bislang unbekannter Mann als Handwerker einer Behörde ausgegeben und sich Zutritt zur Wohnung eines 84-Jährigen verschafft. Während der getäuschte Bewohner abgelenkt war betrat vermutlich ein Mittäter die Wohnung und stahl das Geld.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Täter gegen 12 Uhr an der Wohnung des Geschädigten in der Gartenstraße geklingelt haben. Er habe dem Rentner erklärt, dass er vom Amt sei und die Wasserleitungen prüfen müsse. Der etwa 35 Jahre alte und bärtige Mann sei zwischen 160 und 165 Zentimeter groß gewesen. Zur Tatzeit soll er dunkle Kleidung getragen haben. Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis rät:

Lassen Sie keinen Fremden in ihre Wohnung. Bleiben Sie bei vorgetragenen Anliegen skeptisch. Handwerker und andere Dienstleister kommen in der Regel nicht unangemeldet! Rufen Sie gegebenenfalls bei dem angegebenen Unternehmen oder Ihrem Vermieter an und lassen sich den Arbeitseinsatz bestätigen.

Wenn Sie den Verdacht haben selbst Opfer einer Straftat geworden zu sein, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige bei der Polizei. Über den Notruf "110" der Polizei erhalten Sie rund um die Uhr schnelle Hilfe. Melden Sie sich bitte auch in dem Fall, wenn Sie einer verdächtigen Person den Zutritt verwehrt haben. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell