Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen-Schwerverletzt nach Zusammenprall mit Lkw

Hattingen (ots)

Am Freitagmorgen wurde eine 33-jährige Wuppertalerin, bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Kreuzung Martin-Luther-Straße / August-Bebel-Straße / Nierenhofer Straße schwer verletzt. Ein-33 jähriger Lkw Fahrer befuhr mit ihr zeitgleich die Martin-Luther-Straße in Fahrtrichtung Bochum. Kurz vor Einfahren in den Kreuzungsbereich kam es beim Spurwechsel durch den Lkw zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der VW der Wuppertalerin wurde noch wenige Meter vor dem Lkw hergeschoben, ehe beide Fahrzeuge zum Stillstand kamen. Die Wuppertalerin erlitt durch den Aufprall Verletzungen und musste durch eingesetzte Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht werden. Das Fahrzeug der verletzten Wuppertalerin wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Kreuzung gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell