POL-EN: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Sprockhövel (ots) - Am vergangenen Donnerstag, den 20.10.2022 betrat gegen 19:55 Uhr (kurz vor Ladenschluss) ein bislang unbekannter Täter eine Nettofiliale in der Bahnhofstraße. An der Kasse bedrohte er einen Mitarbeiter mit einem Messer und verlangte die Tageseinnahmen aus der Kasseneinlage. Ein zweiter Mann wartete vor der Eingangstür des Supermarkts. Nach Herausgabe des Geldes flüchteten beide Täter fußläufig ...

mehr