Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch ausgehobenen Gullideckel

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern

Am Sonntag zwischen 03:30 Uhr und 03:40 Uhr wurden drei Autos beschädigt, weil sie über einen ausgehobenen Gullideckel oder in den offenen Gullischacht auf der Hauptstraße gefahren sind. Unbekannte Täter hoben einen Gullideckel, der sich mittig der Fahrbahn der Hauptstraße, etwa 15 Meter vor der Kreuzung zur Settmecke befindet, aus. Sie legten den Gullideckel neben den Gullischacht. Bei den beschädigten Autos entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht nun Zeugen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell