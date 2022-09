Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: unter psychischer Ausnahmezustand stehende Frau leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 02.00 Uhr, kam es in der Breslauer Straße in Ditzingen zu einem Polizeieinsatz, da sich eine 38 Jahre alte Frau vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Die Frau sollte durch die Polizeibeamten aus dem Haus begleitet werden, um sie im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung zu bringen. Während dessen leistete die 38-Jährige Widerstand indem sie unvermittelt um sich schlug. Ein Polizist erlitt hierdurch eine leichte Verletzung im Gesicht. Als ihr aufgrund dessen Handschließen angelegt werden sollten, sackte sie mutmaßlich absichtlich in sich zusammen. Vor dem Einsteigen in den Rettungswagen und auf der weiteren Fahrt beleidigte sie die anwesenden Polizisten und eine Polizistin auch noch. Gegen die 38-Jährige wird nun wegen tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

