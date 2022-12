Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.12.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mercedes beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person in der Nacht von Montag auf Dienstag in Heilbronn. Ein 47-Jähriger hatte seinen Mercedes am Montag gegen 17.30 Uhr in der Obereisesheimer Straße abgestellt. Als er am Dienstag, gegen 7.15 Uhr, an sein Fahrzeug zurückkam, stellte er den Schaden fest. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Bad Rappenau: Unfall verursacht und geflüchtet - Wer hat was gesehen?

Ein bisher Unbekannter kam am Mittwochmittag von der Kreistraße 2142 bei Grombach ab und verusachte Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Der Mann war gegen 14 Uhr mit seinem Seat von Bad Rappenau in Richtung Kirchardt unterwegs. Nach der Einmündung "Treschklingen" überholte er in einer langezogenen Linkskurve eine 51-Jährige mit ihrem Pkw. Beim Überholvorgang kam der Seat nach links von der Straße ab und beschädigte zwei Leitpfosten. Danach gelangte er zurück auf die Straße, drehte sich und kam anschließend rechts von der Fahrbahn in einem Feld zum Stehen. Die 51-Jährige bot dem Verunfallten ihre Hilfe an, worauf dieser angab sich selbst um alles Weitere kümmern zu wollen, weshalb die Zeugin weiter fuhr. Der unbekannte Seat-Fahrer kam allerdings seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und fuhr einfach davon. Erst als die Unfallstelle von Polizeibeamten entdeckt wurde und die 51-Jährige, durch Zufall, zeitgleich erneut dort vorbeifuhr, wurde der Unfall bei der Polizei bekannt. Die Zeugin beschreibt den Unfallverursacher als circa 25 Jahre alt. Er soll dunkle, kurze Haare haben, die er als Bürstenhaarschnitt trägt. Bei dem Fahrzeug des Mannes soll es sich um einen roten Seat handeln. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können. Das Polizeirevier in Eppingen nimmt unter der Telefonnummer 07262 60950 Hinweise entgegen.

Neckarsulm: Unfallverursacher geflüchtet - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person beschädigte am Donnerstag einen PKW in Neckarsulm und fuhr danach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein 71-Jähriger hatte gegen 12 Uhr seinen Skoda auf dem Parkplatz eines Elektromarktes in der Rötelstraße abgestellt. Als er gegen 12.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er den Schaden fest. Vom Verursacher oder der Verursacherin war keine Spur. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der unbekannten Person oder dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeireivier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell