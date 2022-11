Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221103 - 1259 Frankfurt-Frankfurter Berg: Einbruchsdiebstahl aus Pkw

Frankfurt (ots)

(lo) Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 01. November 2022, 23:45 Uhr bis zum 02. November 2022, 08:30 Uhr, ein im Fliederweg abgestellten Pkw auf. Die Täter schlugen die hintere Seitenscheibe des BMW 640i ein, wodurch Sie so in den Innenraum gelangten und das Lenkrad entwendeten. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf einen hohen dreistelligen Betrag.

Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 11400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Zur Info:

Bereits in der jüngsten Vergangenheit kam es in Frankfurt am Main immer öfter zu PKW-Aufbrüchen, indem vermehrt Festnavigationssysteme, Lenkräder, aber auch Außenfahrkameras von diversen Automobilherstellern entwendet wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell