POL-PB: Entspannt in den Urlaub - Infostände und Tipps der Polizei

Kreis Paderborn (ots)

(mb) Endlich Ferien! Kommende Woche beginnen die heiß ersehnten Sommerferien in NRW. Viele starten in den wohlverdienten Urlaub. Damit die Reise entspannt verläuft und die Erholung lange anhält, sind einige Vorbereitungen unumgänglich. Die Polizei hat dazu wichtige Tipps und berät Sie auch persönlich. An zwei Tagen stehen Polizistinnen und Polizisten an Infoständen zum Thema "sicheres Reisen" bereit.

Infostände:

Am Dienstag, 20.06.2023, von 10.00 bis 16.00 Uhr in Paderborn an der Stollbergallee auf dem Parkplatz am Freibad. Am Donnerstag, 06.07.2023, von 10.00 bis 13.00 Uhr in Schloß Neuhaus auf dem Wochenmarkt und anschließend von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr am Lippesee, Sennelager Straße, Wohnmobilplatz vor der DLRG-Station.

Egal wie Sie verreisen, Ihr Haus oder Ihre Wohnung sind verlassen. Das sollte so möglichst nicht erkennbar sein. Dazu hier die die wichtigsten Tipps:

Alle Türen und Fenster sorgfältig schließen!

Bevor Sie Ihre Urlaubsreise antreten, gehen Sie noch einmal durch alle Räume und stellen Sie sicher, dass alle Fenster und Türen sorgfältig verschlossen sind. Nutzen Sie abschließbare Fenstergriffe. Lassen Sie die Schlüssel nicht in den Schlössern stecken.

Lassen Sie Ihr Haus bewohnt aussehen!

Bestellen Sie Ihre Tageszeitung für den Urlaubszeitraum ab. Bitten sie einen Nachbarn oder Angehörigen den Briefkasten täglich zu leeren. Damit verbunden sollten auch die Fenster- oder Rollläden betätigt werden. Sie sollten nicht den ganzen Tag geschlossen sein, aber in der Nacht. Preiswerte Zeitschaltuhren eignen sich um in den Abendstunden Beleuchtung ein und aus zu schalten. Damit kann auch ein Fernseher oder Radio geschaltet werden und so für noch mehr "Anwesenheit" sorgen.

"Wachsamer Nachbar"

Informieren Sie Ihre Nachbarn, dass Sie nicht daheim sind und bitten Sie darum, "ein Auge" auf Ihr Haus zu haben. In Mehrfamilienhäusern, in denen häufig unterschiedliche Menschen ein- und ausgehen, fällt ein Einbrecher gar nicht auf. Sagen Sie Ihren Nachbarn, dass diese besonders in der Urlaubszeit keine Unbekannten reinlassen.

Machen Sie Ihren Urlaub nicht öffentlich!

Verraten Sie nicht auf Ihrem Anrufbeantworter, wann und wie lange Sie im Urlaub sind. Das gleiche gilt für Facebook, Instagram und Co. Das Teilen Ihrer Urlaubsinformationen mit Freunden kann auch von Fremden gelesen werden, wenn Sie oder Ihre Freunde nicht so streng mit den Privatsphäre-Einstellungen umgehen.

Auf der Homepage der Kreispolizeibehörde https://paderborn.polizei.nrw/ sind viele weitere Tipps und weitergehende Informationen eingestellt. Dabei geht es beispielsweise auch um die Sicherheitsaspekte beim Reisen mit dem eigenen Auto, Reisemobil oder Wohnwagen.

Die Paderborner Polizei wünscht: Gute Reise - Kommen Sie sicher wieder heim!

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell