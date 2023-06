Polizei Paderborn

POL-PB: Kind und Radfahrer bei Unfällen verletzt

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mb) Bei zwei Unfällen auf der Bielefelder Straße am Donnerstagnachmittag haben ein Mädchen (12) und ein Radfahrer (55) Verletzungen erlitten.

Gegen 15.10 Uhr fuhr eine 41-jährige VW-Golf-Fahrerin auf der Bielefelder Straße in Richtung Residenzstraße. Kurz vor der Einmündung Kaiser-Heinrich-Straße kam ihr ein Lkw entgegen. Unmittelbar hinter dem Laster lief ein Mädchen von links nach rechts über die Straße. Die Autofahrerin bremste sofort, konnte die Kollision mit der 12-Jährigen aber nicht mehr verhindern. Das Mädchen wurde frontal erfasst, fiel auf die Motorhaube und dann auf die Straße. Die junge Fußgängerin überstand den Unfall mit leichten Blessuren. Mit einem Rettungswagen wurde sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der zweite Unfall ereignete sich um 16.35 Uhr. Ein 86-jähriger VW-Golf-Fahrer fuhr auf der Dubelohstraße zur Bielefelder Straße. An der Einmündung bog er nach links auf die Bielefelder Straße in Richtung Residenzstraße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 55-jährigen Radfahrers, der aus Sennelager kommend nach links in die Dubelohstraße einbog. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Der Mann kam ebenfalls zur kurzen Behandlung in ein Krankenhaus.

