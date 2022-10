POL-COE: Dülmen,Industiestraße/Unfall mit Motoradfahrer

Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 19.10.2022, 15.00 Uhr, bis 20.10.2022, 05.30 Uhr, in einen Rohbau auf der Industriestraße in Lüdinghausen ein und entwendeten eine Vielzahl von hochwertigen Werkzeugen. Hierzu durchtrennten sie einen Stahldraht, der die Werkzeuge sicherte. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. ...

