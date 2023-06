Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Kelleraufbrüche in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In den vergangenen Tagen/Wochen kam es in verschiedenen Straßen in Cuxhaven, zumeist in großen Mehrparteienhäusern, zu diversen Einbrüchen in Kellerräume. Der oder die Täter entwendeten hierbei Alltagsgegenstände, Lebensmittel oder Fortbewegungsmittel wie Fahrräder. Meist wurden in einem Tatzeitraum mehrere Kellerabteile innerhalb eines Gebäudes angegangen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden. Des Weiteren bittet die Polizei darum aufmerksam zu sein und Kellerabteile und die entsprechenden Zugänge stehts zu verschließen und geeignet zu sichern.

