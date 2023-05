POL-ESW: Pressebericht 26.05.2023 -2

Polizei Eschwege

Gartenhütte abgebrannt; Schaden 15.000 Euro

Zum Brand einer Gartenhütte wurden Polizei und Feuerwehr am Freitagmittag gerufen. Gegen 12.17 Uhr ging die Meldung bei der Polizei ein. Die Gartenhütte, die sich in Bad Sooden-Allendorf in der Straße Mühlrasen befindet, brannte letztlich komplett aus. Neben der Hütte brannte u.a. auch ein in der Hütte befindlicher Aufsitzrasenmäher aus. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Der Sachschaden beziffert sich nach ersten Schätzungen auf ca. 15.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernimmt in der Folge jetzt die Kripo in Eschwege.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Auf dem oberen Parkdeck des Herkules-Marktes in der Mündener Straße Witzenhausen, ist ein schwarzer Skoda Fabia von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer vmtl. beim Ein-/oder Ausparken beschädigt worden. Der Skoda stand am Freitag zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr auf dem Parkdeck geparkt. In dieser Zeit ist das Auto im Heckbereich beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

