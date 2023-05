POL-DO: Unfallflucht in Kirchlinde - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.:0478 Am späten Montagabend (15. Mai) gegen 23.30 Uhr endete die Autofahrt einer noch unbekannten Frau vor einer Hauswand am Borsigplatz in Dortmund. Ersten Aussagen zufolge fuhr ein roter Kleinwagen über die Gleisanlage am Borsigplatz. Auf regennasser Fahrbahn verlor die Fahrerin dann die Kontrolle über das Auto und kollidierte mit einer Hauswand. Hinzugeeilte Zeugen trafen eine Frau zwischen ...

mehr