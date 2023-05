Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei fahndet mit Bildern nach einer Betrügerin

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0477

Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei Dortmund nun mit einem Beschluss des Amtsgerichts Dortmund und mit Fotos nach einer unbekannten Tatverdächtigen.

Ersten Ermittlungen zufolge steht die bislang unbekannte Frau im dringenden Tatverdacht, am 7.11.2022 in einem Elektrogeschäft in Dortmund eine EC-Karte unberechtigter Weise benutzt zu haben. Dabei hat sie einen wirtschaftlichen Schaden in einem mittleren, vierstelligen Eurobetrag angerichtet.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der unbekannten Tatverdächtigen machen können.

Bilder der Frau sehen Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/105679

Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell