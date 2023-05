Polizei Dortmund

POL-DO: Drogenhandel mit Folgen - Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0474

Am Sonntagabend (14. Mai) gegen 20 Uhr verbuchte die Polizei einen Erfolg bei der Bekämpfung von Drogenkriminalität. Nach einem beobachteten Drogengeschäft in der Bürgerstraße in Dortmund-Dorstfeld konnten Käufer und Verkäufer identifiziert werden. Ein 24-jähriger Dortmunder wurde festgenommen.

Nachdem die Polizei Hinweise von Anwohnern erhalten hatte, konnten Beamte einen Drogenverkauf beobachten. Ersten Ermittlungen zufolge lief zunächst ein 20-jähriger Dortmunder der Straße nervös auf und ab. Seine Nervosität fiel ab, als ein graues Auto vorfuhr. Ein 24-jähriger Dortmunder stieg aus und die beiden Männer tauschten augenscheinlich Geld gegen Drogen. Kurze Zeit später konnten der 20-jährige Käufer und der 24-jährige Verkäufer angehalten und kontrolliert werden.

Beide hatten Drogen und Bargeld bei sich. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung mit richterlichem Beschluss bei dem 24-Jährigen brachte noch mehr Bargeld, Drogen, Verkaufsutensilien, ein Handy und eine Schusswaffe ans Tageslicht. Der 24-Jährige wurde festgenommen und soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

