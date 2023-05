Polizei Dortmund

POL-DO: Streit bei einem Geschäft mit Drogen: Täter greift zu einer Bierflasche

Dortmund (ots)

Mit einer abgebrochenen Bierflasche verletzte bei einem Streit ein Unbekannter am Sonntag (14.5.2023, 15:47 Uhr) einen 27-Jährigen auf der Nordseite des Hautptbahnhofs. Auslöser für den Streit war vermutlich ein Drogengeschäft.

Laut Zeugenaussagen griff der unbekannte Täter an der Bushaltestelle an der Paul-Winzen-Straße / Ecke Quadbeckstraße zu einer Bierflasche, zerschlug diese und schlug damit auf den 27-Jährigen ein. Dieser erlitt dabei eine Schnittverletzung. Der Täter flüchtete in den Bahnhof.

Mehrere Zeugen beobachteten die Tat. Demnach gab es eine Auseinandersetzung unter mehreren Personen. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll der Täter zu der Flasche gegriffen haben. Die Polizei wertet dazu eine Videoaufzeichnung aus.

Der Rettungsdienst lieferte den Verletzten in ein Krankenhaus ein, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Zur Identität des Täters dauern die Ermittlungen der Polizei an. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

