POL-DO: Verfolgungsfahrt endet vor Pöllern auf Waldweg: 22-Jähriger leistet später noch Widerstand bei Blutprobenentnahme

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0468 Am 11.05.23 werden die 14-jährige J. und die 16-jährige N. durch die Eltern als vermisst gemeldet. Die Vermissten hielten sich berechtigt in der Stadt auf, kamen jedoch nicht wie vereinbart am Abend nach Hause. Seitdem sind zudem die Mobiltelefone der beiden Vermissten ausgeschaltet. Aufgrund der Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass sich die Vermissten in einer hilflosen Lage ...

mehr