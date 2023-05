Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht vermisste Mädchen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0468

Am 11.05.23 werden die 14-jährige J. und die 16-jährige N. durch die Eltern als vermisst gemeldet. Die Vermissten hielten sich berechtigt in der Stadt auf, kamen jedoch nicht wie vereinbart am Abend nach Hause. Seitdem sind zudem die Mobiltelefone der beiden Vermissten ausgeschaltet. Aufgrund der Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass sich die Vermissten in einer hilflosen Lage befinden könnten. Hinweise auf Straftaten zum Nachteil der Mädchen liegen nicht vor.

Die beiden Mädchen werden wie folgt beschrieben: 1. Mädchen (14-Jährige) Ca. 160-165 cm groß, sehr schlank, braune schulterlange Haare, hell beige Hose, schwarz-weiße Collegejacke mit einem weiß-grünen Aufdruck auf der Rückseite, weiße Schuhe

2. Mädchen (16-Jährige) Ca. 172 cm groß, sehr schlanke Statur, blonde kinnlange Haare, trägt sehr weite Kleidung, schwarze, weite Hose mit weißem Aufdruck an den Seiten

