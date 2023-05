POL-DO: 124 Fahrzeuge auf der A2 kontrolliert: Fast 100 Verstöße festgestellt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0463 Am heutigen Morgen (10. Mai) gegen 1.10 Uhr geriet auf der Autobahn 45 in Fahrtrichtung Oberhausen in Höhe der Anschlussstelle Dortmund-Süd ein Lkw in Brand. Ersten Ermittlungen zufolge geriet der Lkw aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der 43-jährige Fahrer sowie sein 37-jähriger Beifahrer konnten den Lkw verlassen, bevor ...

