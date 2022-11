Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Sexuelle Handlungen vor Kindern - Polizei ermittelt gegen 32-jährigen Oldenburger - Zeugenaufruf +++

Oldenburg (ots)

Während einer Familienveranstaltung im Famila Einkaufsland Wechloy am Samstag, dem 5. November 2022, ist es zu einem Sexualdelikt zum Nachteil mehrerer Kinder gekommen. Die Tat war einen Tag später bei der Polizei angezeigt worden. Die Polizei ermittelt gegen einen 32-jährigen Tatverdächtigen wegen sexueller Handlungen vor Kindern und wendet sich nun mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

Zeugenaussagen zufolge hat sich der Vorfall am 5. November zwischen 15 und 20 Uhr während der Veranstaltung "Familiensause" abgespielt. Der Verdächtige, der zur Tatzeit eine auffällige orangefarbene Jacke getragen hatte, soll sich in der Nähe einer Bühne aufgehalten haben, auf der einige Kinder unterschiedlichen Alters Gesang und Tänze aufführten. Dabei sei er zwei Müttern aufgefallen, die gemeinsam mit ihren Kindern an der Veranstaltung teilgenommen haben. Demnach soll er mehrmals Kinder im Vor- und Grundschulalter angesprochen und ihnen Luftballons überreicht haben. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen habe der Mann währenddessen durch den Stoff seiner Hose an seinem Geschlechtsteil gerieben. Einige der Zeugen hatten sich nach dieser Beobachtung an die Sicherheitsmitarbeiter des Marktes gewandt, die den Mann nach draußen brachten und ihm ein Hausverbot erteilten. Die Polizei war zu diesem Zeitpunkt nicht informiert worden. Auch die Aufnahme der Personalien des Verdächtigen hat nicht stattgefunden.

Nach der Anzeigenerstattung einen Tag nach der Tat geriet schließlich, unter anderem nach der Auswertung von Foto- und Videomaterial, ein 32-jähriger Oldenburger in den Fokus der Ermittlungen. Die polizeilichen Maßnahmen gegen den Mann erfolgten zunächst verdeckt. Am vergangenen Donnerstag durchsuchte die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg die Wohnung des Verdächtigen und stellte dort mögliches Beweismaterial sicher. Für den Fortgang der Ermittlungen sowie die Rekonstruktion des eigentlichen Tatherganges suchen die Ermittler nun weitere Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Telefonnummer für Hinweise lautet 0441/790-4115. (1419214)

