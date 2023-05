Polizei Dortmund

POL-DO: Lkw-Brand auf der A 45 bei Dortmund-Süd - Fahrbahn Richtung Oberhausen noch gesperrt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0463

Am heutigen Morgen (10. Mai) gegen 1.10 Uhr geriet auf der Autobahn 45 in Fahrtrichtung Oberhausen in Höhe der Anschlussstelle Dortmund-Süd ein Lkw in Brand.

Ersten Ermittlungen zufolge geriet der Lkw aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der 43-jährige Fahrer sowie sein 37-jähriger Beifahrer konnten den Lkw verlassen, bevor dieser vollständig in Brand geriet. Der Lkw brannte vollständig aus. Der Fahrer erlitt leichte Brandverletzungen.

Die Fahrtrichtung Frankfurt war nicht betroffen, jedoch wurden zwischenzeitlich Fahrstreifen eingezogen, um die Löscharbeiten der Feuerwehr zu gewährleisten. Die Richtungsfahrbahn Oberhausen ist aktuell noch gesperrt. Eine Prüfung der Fahrbahn muss noch erfolgen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell