POL-DO: Pressestelle der Polizei am Donnerstagnachmittag nicht besetzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0458 Es gibt nichts, was das eigene Gesundheit und die Gemeinschaft mehr fördert als der Sport. Da können unsere Jugendkontaktbeamten der Wache Nord nur zustimmen. Am Wochenende besuchten die Jugendkontaktbeamte Nord den Mehmet Kubasik Cup der Nordstadtliga in der Burgholzstraße. Bei der Nordstadtliga handelt es sich um eine ...

mehr