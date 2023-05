Polizei Dortmund

POL-DO: Ihre Polizei vor Ort - Wir in der Nordstadt: Polizei lädt zum Begegnungsfest ein

Dortmund (ots)

Es soll vor allem um das Miteinander gehen: um Gespräche, Begegnungen, gegenseitiges Kennenlernen. Unter dem Motto "Ihre Polizei vor Ort - Wir in der Nordstadt" lädt die Dortmunder Polizei am Sonntag, 14. Mai, zu einem Begegnungsfest ein. Dies wird von 11 bis 17 Uhr auf dem Freiherr-vom-Stein-Platz gegenüber der Polizeiwache Nord stattfinden.

Im Vordergrund soll der Dialog mit den Anwohnerinnen und Anwohnern der Nordstadt stehen. Dafür werden vor Ort Mitarbeitende aus verschiedenen Dienststellen der Polizei über ihre Arbeit informieren und vor allem ein offenes Ohr haben für Anregungen, Fragen und Sorgen der Besucherinnen und Besucher. So werden sich Beamtinnen und Beamte der Polizeiwache Nord an dem Fest beteiligen ebenso wie Experten aus dem Bereich Verkehrsunfall- und Kriminalitätsprävention. Es wird die Gelegenheit geben, einen Streifenwagen sowie ein Polizei-Motorrad zu besichtigen und auch einmal in Teile der polizeilichen Uniform zu schlüpfen. Natürlich werden auch die kleinen Besucher nicht zu kurz kommen.

Polizeipräsident Gregor Lange freut sich auf das Begegnungsfest: "Wir sind als Polizei bereits in einen intensiven Dialog mit der Zivilgesellschaft getreten, haben Kontakt zu vielen Organisationen in der Nordstadt aufgenommen. Genauso wichtig wie der Dialog mit den hier ansässigen Organisationen ist uns aber auch der mit den Anwohnerinnen und Anwohnern. Bürgerorientierung und damit auch Bürgernähe sind eine wichtige Voraussetzung für ein starkes Vertrauen in die Polizei. Deshalb hoffe ich auf viele Besucherinnen und Besucher an diesem Tag."

