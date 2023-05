POL-DO: Lkw-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall auf der B1 - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0457 Nach einer kurzfristigen Observation haben Polizisten einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Zuvor hatte er an mehrere Personen Betäubungsmittel verkauft. Die Beamten beobachteten am Montag, 8.5., in der Lüner Münsterstraße, wie zwei Personen Kontakt zu einem Wohnungsinhaber über das Erdgeschossfenster aufnahmen. Kurz darauf ...

