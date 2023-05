Polizei Dortmund

POL-DO: Polizisten nehmen Drogendealer in Lüner Wohnung fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0457

Nach einer kurzfristigen Observation haben Polizisten einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Zuvor hatte er an mehrere Personen Betäubungsmittel verkauft.

Die Beamten beobachteten am Montag, 8.5., in der Lüner Münsterstraße, wie zwei Personen Kontakt zu einem Wohnungsinhaber über das Erdgeschossfenster aufnahmen. Kurz darauf gingen die Männer in das Haus und kamen kurze Zeit später mit einem Gegenstand wieder raus. Bei der Kontrolle der beiden Männer fanden die Beamten Betäubungsmittel, u.a. Amphetamine.

Mit richterlichem Beschluss betraten die Polizisten die betreffende Wohnung. Dort fanden sie weitere Betäubungsmittel. Bei dem Wohnungsinhaber handelt es sich um einen 52-jährigen Lüner. Die Beamten beschlagnahmten die Drogen und fertigten eine Anzeige wegen illegalem Handel von Betäubungsmitteln. Die "Käufer" erwartet ebenfalls eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Die Ermittlungen dauern an.

