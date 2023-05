POL-DO: Person bei Einsatz in der ZUE Soest verletzt

Dortmund (ots) - 07.05.2023, 16:25 Uhr Verkehrsunfall unter Beteiligung von 9 Fahrzeugen auf der A 40 in Dortmund Lfd. Nr.: 0451 Zu einen schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag, um 16:25 Uhr auf der A 40 in Höhe der Anschlussstelle Dortmund-Barop in Fahrtrichtung der Dortmunder Innenstadt. Nach jetzigem Ermittlungsstand übersah ein PKW-Fahrer das ...

mehr