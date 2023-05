Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall unter Beteiligung von 9 Fahrzeugen auf der A 40 in Dortmund

07.05.2023, 16:25 Uhr

Zu einen schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag, um 16:25 Uhr auf der A 40 in Höhe der Anschlussstelle Dortmund-Barop in Fahrtrichtung der Dortmunder Innenstadt.

Nach jetzigem Ermittlungsstand übersah ein PKW-Fahrer das Stauende und kollidierte mit einem weiteren PKW. In dessen Folge verunfallten weitere sieben Fahrzeuge in diesem Unfall. Insgesamt wurden bei den Kollisionen neun Menschen leicht verletzt, darunter auch ein 9-jähriges Kind. Der Sachschaden wird auf circa 85000 Euro geschätzt. Die A 40 war zur Unfallaufnahme sowie für die Reinigung der Fahrbahn bis 20:25 Uhr gesperrt.

