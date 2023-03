Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Pistole im Tümplingviertel unterwegs

Jena (ots)

Mehrere Streifenwagen rückten Mittwochmittag in Richtung Tümplingviertel aus. Ein Zeuge hatte drei männliche Personen auf der Straße laufen gesehen, wobei einer davon eine Waffe, augenscheinlich handelte es sich um eine Pistole, in der Hand hielt. In der Tümplingstraße konnte die benannte Personengruppe dann festgestellt werden. Es handelte sich um einen 12 und zwei 13-jährige Jugendliche. Und tatsächlich hielt der 12-Jährige eine Pistole in der Hand. Bei der Prüfung stellte sich heraus, dass es sich um keine scharfe, sondern um eine Soft-Air-Waffe handelte. Jedoch ist das Führen in der Öffentlichkeit und, im Falle der drei Strafunmündigen, sogar der Besitz nicht erlaubt. Zur Herkunft der Waffe gaben die Jungs an, sie von einem unbekannten 16-Jährigen erworben zu haben. Alle drei wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben und die Soft-Air-Waffe sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell