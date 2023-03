Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schmierfink überführt

Auf frischer Tat erwischt wurde bereits am 13. Februar 2023 ein 28-jähriger Schmierfink. Dieser "verewigte" sich mit einem Permanentmarker an einem Pkw in der Erbertstraße. Da er überdies alkoholisiert war, was einen Verstoß gegen die aktuellen Bewährungsauflagen darstellte, ist er nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt untergebracht. Im Rahmen der Ermittlungen ist er auch der Tatverdächtige für mehrere Schmierereien im Stadtgebiet, unter anderem in einer Tiefgarage am Carl-Zeiss-Platz, wo verfassungsfeindliche Symbole ebenso mit einem Permanentmarker auf geparkte Fahrzeuge angebracht wurden (wir berichteten). Insgesamt konnten der Inspektionsdienst gemeinsam mit der Kriminalpolizei Jena so 14 Straftaten klären.

