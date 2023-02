Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, L555/ Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Auf der L555 bei Osterwick kam es am Montag (27.02.23) zu einem Auffahrunfall. Gegen 12.10 Uhr war eine 69-jährige Rosendahlerin in ihrem Auto auf der Landstraße in Richtung Höpingen unterwegs. Auf Höhe des Sportplatzes Osterwick stand ein Fahrzeug von Straßen NRW samt Anhänger, weil am Fahrbahnrand Arbeiten stattfanden. Darin hielt sich ein Mitarbeiter auf. Nach ersten Erkenntnissen schaute die Rosendahlerin zum Unfallzeitpunkt in den Rückspiegel. Dadurch nahm sie das stehende Fahrzeug nicht wahr. Die 69-Jährige fuhr ungebremst auf. Sie kam verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der ebenfalls verletzte Mitarbeiter suchte selbstständig einen Arzt auf. Die L555 war an der Unfallstelle für rund anderthalb Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell