POL-COE: Senden, Steverstraße/ Mehrere Meter Fallrohr gestohlen

Coesfeld (ots) - Eine unbekannte Person hat am Freitag (24.02.23) die Geldbörse einer 71-jährigen Nordkirchenerin gestohlen. Zwischen 17 Uhr und 17.15 Uhr war sie im Aldi an der Straße An der Post einkaufen. Eine Frau rempelte die Seniorin an der Gemüsetheke an. An der Kasse stellte sie den Diebstahl des Portemonnaies aus der Handtasche fest. Die Unbekannte ist rund 1,65 Meter groß, etwa 50 Jahre alt und hat blond/ ...

