POL-PPTR: Zu lang und zu schwer im Doppelpack auf der Hunsrückhöhenstraße unterwegs

Bleialf (ots) - Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen, gegen 2:45 Uhr, einen Geldausgabeautomaten in Bleialf gesprengt. Nach ersten Ermittlungen betraten mindestens zwei Tatverdächtige die Bankfiliale Am Markt in Bleialf und sprengten den dortigen Geldausgabeautomaten, gelangten jedoch nicht an Bargeld. Es wurde niemand verletzt. Eine Bewohnerin musste kurzfristig aus Sicherheitsgründen aus dem Gebäude evakuiert ...

mehr