POL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Wuppertal: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft (Folgemeldung)

Im Zuge der Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes (W Verdacht eines Tötungsdelikts - Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal ermitteln und suchen nach Zeugen; 20.07.2022) befindet sich ein 41-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Er wurde heute (25.07.2022) im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen der Polizei in einem Wohnhaus in Wichlinghausen festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde bereits am 22.07.2022 gegen den dringend tatverdächtigen und kriminalpolizeilich bekannten Mann ein Haftbefehl beantragt und von der zuständigen Ermittlungsrichterin erlassen. Die Hintergründe sowie die Abläufe der Tat sind Teil der weiterführenden Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei im Rahmen einer Mordkommission.

