Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall auf der Münsterstraße in Dortmund

Dortmund

Am Sonntagmorgen (7. Mai) kam es gegen 6 Uhr, auf der Münsterstraße in Dortmund zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Mann aus Detmold wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der Detmolder die Münsterstraße in Richtung Norden. Auf Höhe der Hausnummer 153 verliert er die Kontrolle über seinen Toyota, da er vor Übermüdung einschläft. Er prallt zunächst in einen geparkten VW Touareg. Durch den Aufprall wird dieser in einen ebenfalls geparkten VW Golf geschoben. Das Auto des 31-Jährigen kommt zum Stillstand. Er wird noch in seinem Fahrzeug von Ersthelfern versorgt. Wenig später muss er von der Feuerwehr geborgen werden. Er kommt, vermutlich schwer verletzt, in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 27 500 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die Münsterstraße kurzzeitig gesperrt werden.

