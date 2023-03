LPI-J: Ungebetener Gast

Apolda (ots) - Täter auf frischer Tat geschnappt Bereits drei Mal musste der Besitzer eines Baustoffhandels in der Sulzaer Straße in Apolda zusehen, wie ein Unbekannter sich über Nacht an seiner Kasse bediente. Am 27.03.2023 bemerkten die Besitzer kurz vorm Feierabend ein offenes Fenster in den Toilettenräumen und vermuteten, dass der dreiste Dieb ein viertes Mal zuschlagen würde. So geschah es dann auch - gegen ...

mehr