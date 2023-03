Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Täter auf frischer Tat geschnappt

Apolda (ots)

Bereits drei Mal musste der Besitzer eines Baustoffhandels in der Sulzaer Straße in Apolda zusehen, wie ein Unbekannter sich über Nacht an seiner Kasse bediente. Am 27.03.2023 bemerkten die Besitzer kurz vorm Feierabend ein offenes Fenster in den Toilettenräumen und vermuteten, dass der dreiste Dieb ein viertes Mal zuschlagen würde. So geschah es dann auch - gegen 21:30 Uhr stieg der Langfinger durch das Fenster und begab sich direkt in den Kassenraum. Bei dem auf frischer Tat ertappten Täter handelte es sich um einen regelmäßigen Kunden des Unternehmens. Bei den drei vorangegangenen Diebeszügen konnte der Mann insgesamt fast 10.000 Euro stehlen.

