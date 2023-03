Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auto touchiert

Weimar (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag befuhr ein unbekannter Autofahrer in Umpferstedt die Denstedter Straße. Hier touchierte er oder sie einen am Fahrbahnrand geparkten VW Caddy. In Folge der Kollision wurde bei dem VW der Außenspiegel abgerissen. Der Unfallverursacher indes setzte seine Fahrt fort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise auf den Unfallflüchtigen gibt es derzeit nicht.

