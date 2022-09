Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallaufnahme - L158 bei Monzelfeld und L47 bei Bernkastel-Kues teilweise voll gesperrt

Monzelfeld/Bernkastel-Kues (ots)

Am Mittwoch, den 14.09.2022, gegen 09:00Uhr kommt es zu einem Verkehrsunfall auf der L158 zwischen Mülheim an der Mosel und Hinzerather Kreisel. Ein PKW befuhr dabei die K94 aus Richtung Monzelfeld kommend in Fahrrichtung L158. Im Einmündungsbereich übersah die Fahrerin den vorfahrtsberechtigen PKW, welcher auf der L158 ich Richtung Mülheim an der Mosel unterwegs war. Eine Person wurde infolge der Unfalls verletzt, drei weitere Personen, darunter ein Kleinkind, wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Glücklicherweise kam es nach bisherigem Kenntnisstand lediglich zu leichten Verletzungen. Die L158 wurde zur Landung des Rettungshubschraubers kurzzeitig voll gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Longkamp und Monzelfeld, der Rettungsdienst, der Rettungshubschrauber und die Polizei Bernkastel-Kues.

Gegen 11:50Uhr kam es im Dienstgebiet der Polizei Bernkastel-Kues zu einem weiteren Verkehrsunfall. Auf der L47 zwischen Lieser und Bernkastel-Kues kam eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit zwei Anhängern ins Schleudern und kippte zur Seite. Der Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt. Auch hier musste die L47 aufgrund von Bergungsmaßnahmen kurzzeitig voll gesperrt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Kues, der Rettungsdienst, die Straßenmeisterei und die Polizei Bernkastel-Kues.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell