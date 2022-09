POL-PDWIL: Mit 108 km/h in der Ortschaft gemessen.

Prüm (ots) - Ein am Abstellplatz für Fahrräder am Bahnhof Jünkerath abgestelltes E-Bike wurde in der Zeit vom 27.08.-28.08.2022 durch unbekannten Täter mutwillig beschädigt. Sachdienliche Hinweise hierzu werden bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Prüm Pressestelle Telefon: 06551/9420 ...

mehr