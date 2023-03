LPI-J: Protestaktion durch Klimaaktivisten

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eine 83-Jährige wurde am Montag in Stadtroda bestohlen. Die Frau war in einem Verbrauchermarkt in der August-Bebel-Straße, als Unbekannte ihre Geldbörse entwendeten. Wie die Langfinger an das Portemonnaie der Frau gelangten ist bisher unklar, allerdings wurden in der Zeit, bis der Diebstahl bemerkt wurde, bereits mehrere Abbuchungen im Bereich der Stadt Jena getätigt. Rückfragen bitte an: ...

