POL-PPWP: "Pizza"-Roller gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Möglicherweise der "tote Winkel" im Außenspiegel ist einem Lkw-Fahrer am Donnerstagvormittag in der Lauterstraße zum Verhängnis geworden. Der 33-jährige Mann war in Richtung Ludwigstraße unterwegs. In Höhe der Kammgarn wollte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln - dabei übersah er jedoch einen VW Golf, der auf dieser Spur in gleicher Höhe fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. An ...

mehr